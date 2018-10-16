Итоги дня: требование Путина о повышении зарплат, открытие Kazan Expo и награждение Абдуллина

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 октября.

Сегодня президент России Владимир Путин на совещании попросил правительство обеспечить более высокие темпы роста экономики и более ощутимый рост зарплат, а также реальных доходов граждан.

Ну а «Русское афонское общество» ждет от патриарха Кирилла указаний для дальнейших действий. Сейчас благотворительная организация не знает, как вести религиозную деятельность. После прекращения отношений с Константинопольским патриархатом верующим РПЦ запретили молиться в храмах Греции и Турции.

В Татарстане тем временем открылись двери нового Международного выставочного центра Kazan Expo, построенного к чемпионату WorldSkills. Сегодня там уже разместилась экспозиция «Дорога 2018», которая планирует принять около 3 тыс. посетителей.

Также сегодня стало известно, что президент республики Рустам Минниханов наградил отправленного в отставку Талгата Абдуллина орденом Дружбы («Дуслык»). Его сняли с поста главы Госжилфонда, теперь он работает в СИНХ.

Сегодня ушел из жизни генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Ульфат Маганов. Он внес огромный вклад в развитие нефтехимического комплекса Татарстана. Кроме того, именно он стоял у истоков промысловой геофизики республики.