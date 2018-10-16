«Русское афонское общество» ждет от патриарха инструкций после разрыва отношений с Константинополем

Благотворительная христианская организация «Русское афонское общество» попросила у патриарха Кирилла объяснить, как им вести религиозную деятельность в храмах Афона.

«Все хотим получить разъяснения от патриарха. Будет, наверное, какая-то установка для мирян, для священников. Но пока ее нет. Инструкции нам должны выдать, как нам жить дальше. Этот вопрос сегодня все задают, но на него никто ответить не может. Ни священники, ни владыки. Я тоже позвонил. Никто ничего не знает. Ждут указаний и инструкций Святейшего, как мы должны действовать. Мы ждем заявлений патриарха. Ориентируемся на него», — цитирует основателя общества Константина Голощапова «Политика сегодня».

Напомним, после прекращения отношений с Константинопольским патриархатом верующим Русской православной церкви запретили молиться в храмах Греции и Турции.

Произошло это из-за решения Священного синода Константинопольского патриархата предоставить украинской церкви (которая считалась раскольнической) статус канонической.