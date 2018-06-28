Пациенты кировской психбольницы порезали санитара и сбежали в лес

Фото: пресс-служба СУ СКР по Кировской области

Из кировской областной клинической психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева сбежали двое пациентов. Инцидент произошел 26 июня.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, двое мужчин разбили окно и осколками ранили санитара. Руководство медучреждения немедленно обратилось в полицию. Спустя несколько часов пациентов вернули обратно.

Известно, что один из них ранее совершал грабеж. От уголовной ответственности он был освобожден в связи с принудительным лечением.

Сейчас силовики проводят доследственную проверку по факту нанесения повреждений санитару. Стоит отметить, что мужчина отделался легкими травмами — ему была оказана медицинская помощь.

Также будут проверены действия сотрудников учреждения, установлено, насколько соблюдались требования по обеспечению безопасности персонала и пациентов, а также, в целом, условия содержания больных.

Напомним, в прошлом году суд отправил в психбольницу обвинившую казанских полицейских в побоях женщину.