«Татспиртпром» вновь продает здания Чистопольского ликеро-водочного завода за 127 млн рублей

ОАО «Татспиртпром» выставило на продажу Чистопольский ликеро-водочный завод (ЧЛВЗ) за 127 млн рублей.

Общая площадь производственных, складских, административных и иных помещений, расположенных в Чистополе на улице Энгельса, 80, составляет 9701 кв. м. Они размещены на земельном участке в 2,2 га, указано на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Отмечается, что у предприятия имеется собственная котельная, столовая, скважины и необходимый для завода комплекс коммуникаций.

Также производитель алкоголя продает склады в Казани за 250 млн рублей.

Добавим, что в прошлом году «Татспиртпром» уже выставлял на продажу комплекс зданий ЧЛВЗ за ту же сумму.

Кроме того, «Татспиртпром» продавал складские и производственные площади в Бугульме, Набережных Челнах, Нижнекамске и сдавал в аренду складские площади в Казани.