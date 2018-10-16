«Татспиртпром» выставил на продажу склады в Казани за 250 млн рублей

ОАО «Татспиртпром» выставило на продажу свои склады в Казани за 250 млн рублей.

Складской комплекс общей площадью 20 766 м² расположен на улице Техническая, 21. Он состоит из отапливаемых складов, административных зданий, комплекса гаражей, а также холодных складов, сказано в сообщении продавца на на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Площадь земельного участка, на котором расположен складской комплекс, составляет 5,4 га. Видами разрешенного использования территории является складское хозяйство, производство.



Ранее сообщалось, что «Татспиртпром» заплатит 612 тысяч рублей за содействие в продвижении торговых марок «Ханская» и Tundra в московском аэропорту Домодедово. Согласно контракту, продукция будет размещаться в магазинах в течение трех месяцев.