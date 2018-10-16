Новости общества

15:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роман Исланов возглавил исполком Рыбно-Слободского района Татарстана

15:32, 16.10.2018

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского района Татарстана возглавил Роман Исланов.

Информация о назначении уже появилась на официальном сайте комитета района.

В мае он ушел с поста главы исполкома Елабуги. Его место там занял Ринат Хайруллин, который только в июле этого года вступил в должность без приставки «и.о».

Сам Исланов тогда ушел в замруководителя исполкома Рыбно-Слободского района.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты