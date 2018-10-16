Роман Исланов возглавил исполком Рыбно-Слободского района Татарстана
Исполнительный комитет Рыбно-Слободского района Татарстана возглавил Роман Исланов.
Информация о назначении уже появилась на официальном сайте комитета района.
В мае он ушел с поста главы исполкома Елабуги. Его место там занял Ринат Хайруллин, который только в июле этого года вступил в должность без приставки «и.о».
Сам Исланов тогда ушел в замруководителя исполкома Рыбно-Слободского района.ОбществоВласть Татарстан
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