Роман Исланов занял пост замруководителя исполкома Рыбно-Слободского района
Бывший руководитель исполкома Елабужского района Роман Исланов назначен первым замруководителя исполкома Рыбно-Слободского района.
Об этом сообщает издание «Сельские горизонты».
Накануне стало известно, что Исланов покинул пост руководителя исполкома Елабужского района РТ по собственному желанию. Обязанности руководителя исполкома временно будет исполнять первый заместитель Ринат Хайруллин.ОбществоВласть Татарстан
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