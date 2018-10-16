Выборы мэра Ижевска назначены на 18 октября

На внеочередной сессии городской думы Ижевска будет выбран мэр города. Информация появилась на сайте управления организационной работы городского парламента.

В ведомстве обозначали дату заседания — 18 октября в 10.00.

Напомним, на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Ижевска заявки подали 21 человек. Ранее в августе депутаты городской думы в Ижевске не смогли выбрать главу города. Отобранные комиссией по итогам конкурса кандидаты Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных не набрали необходимого для победы количества голосов.