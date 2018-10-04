На пост главы Ижевска претендует 21 кандидат

На конкурс по отбору кандидатов на пост главы Ижевска заявки подал 21 человек. Об этом сообщается на официальном сайте города. Прием документов завершился накануне вечером.

Среди участников нынешнего конкурса шестеро принимали участие в предыдущем.

Шесть претендентов на пост мэра столицы Удмуртии — действующие чиновники. Это и.о. замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию Константин Сунцов, глава Глазова Олег Бекмеметьев, начальник одного из управлений Роструда Олег Украинский, гендиректор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области Денис Абрамов, глава муниципального образования «Дулесовское» в Сарапульском районе Андрей Беляев и замглавы администрации города Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков.

Есть представители бизнеса, бывший депутат гордумы Елена Христенко. Также вновь участвует в конкурсе Роман Альчиков из Татарстана.

При этом эксперты прогнозируют выход в финал Бекмеметьева и Сунцова.

Напомним, в августе депутаты городской думы в Ижевске не смогли выбрать главу города. Отобранные комиссией по итогам конкурса кандидаты Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных не смогли набрать необходимого для победы количества голосов. В связи с этим был объявлен новый конкурс, он пройдет 15 октября.