Власти Украины отказали Нурмагомедову в получении гражданства

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов несколько раз пытался получить украинское гражданство, но ему отказали. Об этом сообщил его дядя Алекс Нурмагомедов.

— Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать, — цитирует его слова «Спорт Экспресс».

По его словам, Нурмагомедова обидел отказ в предоставлении ему украинского гражданства, хотя на свои первые бои он летал из Полтавы. В результате бойцу пришлось ехать в Россию.

Напомним, ранее спортсмен подтвердил свое чемпионство, победив Конора Макгегора. С победой его поздравили президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Последний, к слову, подарил ему Mercedes.