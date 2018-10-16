Володин обвинил в популизме депутата от КПРФ после ее слов об утрате связи власти с реальностью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поспорил с депутатом от КПРФ Ольгой Алимовой, обвинившей чиновников в утрате связи с реальностью.

«Коллеги, давайте заканчивать популистские выступления. Дума — место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться в раз без страны», — цитирует Володина «Интерфакс».

Алимова с трибуны заявила, что «власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ» и добавила:

— Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию.

Ранее Володин заявил, что у депутатов зарплата выше, чем у тех, кто их выбирает. После чего член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на маленькую зарплату в 380 тыс. рублей. Она заявила, что все деньги уходят на партию и благотворительность.