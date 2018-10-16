В Казани владельцы «Золотого яблока» арендовали участок на Островского за 24 млн рублей

ООО «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп», которое владеет парфюмерной сетью «Золотое яблоко», выиграло торги по аренде участка в Казани.

Изначально аренду 960 кв. метров на Островского, 47 оценили в 2 млн 178 тыс. рублей, однако за час торгов ее цена выросла в 11,2 раза.

Всего за участок на торгах боролись 11 участников, среди которых собственник рынка на Пионерской, экс-глава «Элекона» Николай Ураев и владельцы «Золотого яблока». В итоге наибольшую цену предложило ООО «Инвестиционная компания «Джи Эй Групп».

Ежегодно победитель торгов будет выплачивать 24,46 млн рублей за аренду территории. Разрешенный вид использования земельного участка — торговые объекты, а именно магазины, торговые центры, продовольственные рынки. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

