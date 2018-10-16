Ростуризм исключил «РоссТур» из перечня туроператоров

Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров.

«Решением (приказом) Ростуризма от 16.10.2018 №406-Пр-18 сведения об ООО «РоссТур» исключены из Единого федерального реестра туроператоров на основании ст. 4.2. Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне компания «РоссТур» на своем сайте объявила о временном прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года.

Задолженность компании перед туроператорами может достигать $3,5 млн. Компания ежегодно работала с более 100 тысячами туристов.