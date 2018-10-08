Минздрав РФ намерен повысить возраст продажи сигарет до 21 года

В России возраст продажи сигарет могут повысить до 21 года. Об этом говорится в концепции антитабачной политики, предложенной Минздравом РФ.

Ведомство подчеркивает, что все меньше россиян считает курение социальной поведенческой нормой. В Минздраве считают, что если человек не закурил в юности, то потом риск закурить становится меньше.

Кроме того, электронные сигареты и кальяны могут приравнять к обычной табачной продукции. Также ведомство предлагает ограничить продажу табачной продукции в небольшом магазине или киоске, пишет «Российская газета».

При этом отмечается, что пока это не готовые решения, а только идеи и предложения.

Ранее «Реальное время» писало, что в Удмуртии запретили продажу вэйпов несовершеннолетним.