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Минздрав РФ намерен повысить возраст продажи сигарет до 21 года

12:32, 08.10.2018
Минздрав РФ намерен повысить возраст продажи сигарет до 21 года
Фото: pixabay.com

В России возраст продажи сигарет могут повысить до 21 года. Об этом говорится в концепции антитабачной политики, предложенной Минздравом РФ.

Ведомство подчеркивает, что все меньше россиян считает курение социальной поведенческой нормой. В Минздраве считают, что если человек не закурил в юности, то потом риск закурить становится меньше.

Кроме того, электронные сигареты и кальяны могут приравнять к обычной табачной продукции. Также ведомство предлагает ограничить продажу табачной продукции в небольшом магазине или киоске, пишет «Российская газета».

При этом отмечается, что пока это не готовые решения, а только идеи и предложения.

Ранее «Реальное время» писало, что в Удмуртии запретили продажу вэйпов несовершеннолетним.

ОбществоМедицина
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