В России нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали на 70 млн рублей

В России нарушителям антитабачного законодательства за первое полугодие 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего к административной ответственности привлечено 5 177 правонарушителей. В их числе граждане, работники организаций-продавцов табачной продукции, индивидуальные предприниматели и юридические лица, рассказали в ведомстве.

Ранее Минздрав РФ предложил ввести в стране экологический налог на сигареты. Доведение акцизов до европейского уровня, по расчетам Минздрава, может принести в бюджет до 800 млрд рублей. При этом конкретная сумма налога ведомством не указывается.