ВТБ: «Деньги на участок ВСМ Москва — Казань есть»

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что средства для финансирования участка ВСМ Москва — Казань есть.



«Деньги есть, инвесторы выстроились в очередь», — приводит «Коммерсант» слова Соловьева.

Отмечается, что стоимость участка без учета инфраструктуры внутри Москвы и депо составляет 621,5 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей — средства ОАО «РЖД». Еще 200 млрд рублей — бюджетные ассигнования. Остальные деньги, по расчетам Минтранса, должны поступить от частных инвесторов.

При этом общая стоимость ВСМ Москва — Казань оценивается в 1,69 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что ВСМ Москва — Владимир может остаться без участка до Казани, если деньги на его строительство, 700 млрд рублей, не выделит бюджет. Инвестировать в ВСМ Москва — Казань предложили компаниям из «списка Белоусова».