Строительство ВСМ Москва — Казань может начаться в 2019 году

Министерство транспорта России анонсировало начало первого этапа строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань в 2019 году.



«Я полагаю, что мы приступим к строительству, к первым этапам, уже в 2019 году. Поскольку ранее мы начинали совместно с Москвой проработку по подготовке территории строительства, то у нас уже есть задел», — передает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

Планируется, что протяженность магистрали составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч.

Ранее первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что средства для финансирования участка ВСМ Москва — Казань есть.