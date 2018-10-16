Американцев при оформлении визы в Россию обяжут выбирать пол

Граждане США, которых на родине признали третьим полом, при оформлении российской визы должны будут указать принадлежность к мужчинам или женщинам.

«При оформлении документов на визу российским консульским сотрудникам предписано руководствоваться сугубо российским законодательством. Никаких исключений здесь быть не может. При этом у тех американцев, кто захочет обратиться за визой, проблем не возникнет. Им просто надо соблюдать российское законодательство», — цитирует источника «Известия».

По словам другого собеседника, подобная практика является обычной для выдачи виз по всему миру и «ни о какой дискриминации речи не идет».

11 октября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, разрешающий жителям города указывать в свидетельстве о рождении третий пол как «X».

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.