В Нью-Йорке разрешили указывать в свидетельствах о рождении третий пол

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, разрешающий жителям города указывать в свидетельстве о рождении третий пол как «X».

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, говорится на сайте мэра.

Указать третий пол смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. Для этого теперь не нужно специальное медицинское заключение.

Ранее в Самарской области суд обязал чиновников рассмотреть заявку на проведение гей-парада.