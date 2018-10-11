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В Нью-Йорке разрешили указывать в свидетельствах о рождении третий пол

01:31, 11.10.2018
В Нью-Йорке разрешили указывать в свидетельствах о рождении третий пол
Фото: pixabay.com

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, разрешающий жителям города указывать в свидетельстве о рождении третий пол как «X».

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, говорится на сайте мэра.

Указать третий пол смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. Для этого теперь не нужно специальное медицинское заключение.

Ранее в Самарской области суд обязал чиновников рассмотреть заявку на проведение гей-парада.

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