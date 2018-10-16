Предполагаемый отравитель Скрипалей «Петров» работал официантом в Санкт-Петербурге

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В петербугском бистро узнали в предполагаемом отравителе Скрипалей «Александре Петрове» Александра Мишкина, который работал в заведении «Гарсон» в 2000 году.

Мишкина узнал арт-консультант Николай Евдокимов, когда смотрел его интервью с Маргаритой Симоньян. По словам Евдокимова, который в 2000 году работал с Мишкиным в «Гарсоне», Мишкин был «общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным» молодым человеком, который давал коллегам «какие-то рекомендации по здоровью» и «точно учился на врача», пишет «Дождь».

Ранее The Insider и Bellingcat сообщили, что за личностью подозреваемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова скрывается военный врач и полковник ГРУ Александр Мишкин.



Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская инициативная группа Bellingcat выдавала за расследование инцидента в Солсбери материалы, предоставленные западными спецслужбами.