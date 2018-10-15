Захарова: «Bellingcat не вел никакого расследования в отношении Солсбери»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская инициативная группа Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери.

«Bellingcat не вел никакого расследования в отношении Солсбери. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН» — заявила Захарова в интервью телеканалу «Россия-1».



По словам дипломата, как и в истории с малайзийским Boeing, группа Bellingcat выдавала за расследование материалы, предоставленные западными спецслужбами, передает ТАСС.



Ранее The Insider и Bellingcat сообщили, что за личностью подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Другой подозреваемый Александр Петров оказался военным врачом и полковником ГРУ Александром Мишкиным.

