Шувалов объяснил Путину рекордную убыточность ВЭБа накопленными проблемами

Председатель «Внешэкономбанка» Игорь Шувалов рассказал президенту России Владимиру Путину, что убыточность банка связана «проблемным портфелем», накопленным в предыдущие годы.

По итогам 2017 года ВЭБ показал рекордный убыток на 287,7 млрд рублей, что в 2,6 раза превысило убытки 2016 года.



«Это убыток не от текущей деятельности, это бухгалтерская операция. Мы показываем таким образом, как закрываем ранее накопленные проблемы. Они открыты, мы от общества их не скрываем», — цитирует Шувалова пресс-служба Кремля.

По его словам, руководство ВЭБа предпринимает необходимые усилия для исправления ситуации.

Ранее сообщалось, что банк планировал сократить до половины штата, или около 900 человек, и избавиться от парка служебных автомобилей. Таким образом новое руководство ВЭБа во главе с Шуваловым рассчитывало снизить издержки, чтобы улучшить финансовые результаты.