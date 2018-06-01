ВЭБ сократит до 50% сотрудников – СМИ

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует сократить до половины штата, или около 900 человек. Также госкорпорация почти полностью избавиться от парка служебных автомобилей.

Новое руководство ВЭБа рассчитывает сократить издержки, чтобы улучшить финансовые результаты, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к госкорпорации.

«Это неизбежность. Если говорить про производительность труда, то всю работу в ВЭБе могут делать порядка тысячи человек», — заявил собеседник.

Отмечается, что сокращения коснутся сотрудников всех уровней и будут на уровне 40–50% от штатной численности. Предполагается, что сокращения повлекут «не только экономию на зарплатах, но и на сопряженных расходах — аренде площадей, транспортных расходах и т. п.».

По данным квартального отчета банка, средняя численность сотрудников в 2017 году — 1,8 тыс. человек, а фонд заработной платы составил 7,1 млрд рублей.

Как уточняют источники, после сокращения центрального аппарата оптимизация произойдет и в «дочках» госкорпорации.

Ранее сообщалось, что новый глава ВЭБа Игорь Шувалов прорабатывает вопрос о возможной докапитализации банка для выдачи льготных кредитов.