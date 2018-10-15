Генеральный директор «Крыльев»: «Мы не собираемся устраивать охоту на ведьм. Тогда можно полстраны увольнять»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб не будет расторгать контракты с защитником Георгием Тигиевым и хавбеком Евгением Башкировым, которые попались на употреблении психотропных веществ.

— Пока не получим результатов экспертиз, расследование проводить не будем. Но санкции к игрокам, конечно, применим в соответствии с российским законодательством и трудовыми договорами. Степень наказания? Это зависит от результатов экспертиз.

— Может ли дойти дело до расторжения контрактов?

— Тогда можно полстраны увольнять! Мы не собираемся устраивать охоту на ведьм. Каждый человек имеет право на ошибку. Можете мне поверить, что Башкиров сам себя уже наказал, и достаточно прилично. Он переживает сильно, Тигиев — тоже. Конечно, проведем беседы с ними, — сказал Шашков.

Георгий Тигиев выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Права на защитника принадлежат московскому «Спартаку».