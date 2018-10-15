РУСАДА не видит допинговых нарушений в возможном употреблении Тигиевым амфетамина

Возможное употребление амфетамина футболистом «Крыльев Советов» Георгием Тигиевым не является нарушением антидопинговых правил, сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

«Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба», — прокомментировала ситуацию заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.



Напомним, вчера в Самаре игрок «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был остановлен сотрудниками полиции по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Чуть позже в его организме нашли наркотические средства (амфетамин).