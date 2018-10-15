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РУСАДА не видит допинговых нарушений в возможном употреблении Тигиевым амфетамина

13:16, 15.10.2018
РУСАДА не видит допинговых нарушений в возможном употреблении Тигиевым амфетамина
Фото: скриншот видео youtube.com

Возможное употребление амфетамина футболистом «Крыльев Советов» Георгием Тигиевым не является нарушением антидопинговых правил, сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

«Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба», — прокомментировала ситуацию заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Напомним, вчера в Самаре игрок «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был остановлен сотрудниками полиции по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Чуть позже в его организме нашли наркотические средства (амфетамин).

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