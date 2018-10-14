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В организме у задержанного футболиста «Крыльев Советов» Тигиева обнаружили наркотик

18:23, 14.10.2018
В организме у задержанного футболиста «Крыльев Советов» Тигиева обнаружили наркотик
Фото: kc-camapa.ru

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Тигиев сегодня утром был задержан сотрудниками полиции по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

При освидетельствовании в организме футболиста обнаружено наркотическое вещество амфетамин, сообщается на странице «Ночного патруля» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что при задержании Тигиев «хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями».

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, что стандартная дисквалификация за употребление амфетамина составляет 2 года. При этом, если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то игрока могут дисквалифицировать на 4 года, передает «Чемпионат».

Напомним, что сегодня другой футболист «Крыльев Советов» Евгений Башкиров был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. На Башкирова составили протокол, но отпустили до суда.

ПроисшествияСпортФутбол
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