Александр Колесов вновь может войти в состав совета директоров КЭТЗ

Александр Колесов вновь может стать членом совета директоров ПАО «Казанский электротехнический завод» (КЭТЗ). Его имя значится в списке кандидатов для голосования по выборам в совет директоров предприятия.

Кроме того, в новый состав совета директоров могут войти Нэлла Мазаева и Ильдар Мингалеев, следует из сообщения компании, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Также в списке кандидатов, рекомендованных в состав директоров КЭТЗ, значатся Анастасия Колесова, Денис Дрантусов, Владимир Зверев, Владимир Гинсбург, Герман Фасхиев. Все они являются действующими членами совета директоров компании.

Также отметим, что в списке отсутствует Борис Митенков, который в настоящее время входит в состав директоров КЭТЗ.

Напомним, что председателем совета директоров КЭТЗ в последние два года попеременно являлись сын главы КРЭТ Александр Колесов, а затем дочь Анастасия Колесова.

В сентябре ООО «Инпромактив М» приобрело 19,13% акций ПАО «Казанский электротехнический завод».