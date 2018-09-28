«Высокие технологии» передали акции Казанского электротехнического завода «Инпромактиву»

ООО «Инпромактив М» приобрело 19,13% акций ПАО «Казанский электротехнический завод». Об этом говорится в сообщении компании на официальном портале раскрытия корпоративной информации.

При этом право распоряжаться соответствующим количеством акций потеряло АО «Высокие технологии».

Ранее сообщалось, что в преддверии поглощения «Казанского электротехнического завода» структурой «Ростеха» главе КРЭТ Николаю Колесову прислали давнего московского партнера. Владельцем второго по величине пакета КЭТЗ в 19,13% акций стала непубличная столичная компания «Высокие технологии».

Согласно данным из открытых источников, основным видом деятельности компании ООО «Инпромактив М» является «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе». При этом совладельцами компании значатся АО «Инпромактив» и некий Роман Журенко.

Гендиректором ООО «Инпромактив М» и АО «Инпромактив» значится Юрий Польский. Главным видом деятельности «Инпромактива» указано «Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования».