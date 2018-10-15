Концерт Макса Коржа в Уфе был остановлен из-за обморока фанатки

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Концерт певца из Белоруссии Макса Коржа в Уфе был остановлен из-за обморока одной из его поклонниц.

Мероприятие проходило вечером в воскресенье, 14 октября, в ледовом дворце «Уфа-Арена». Во время исполнения одной из песен артист прыгнул в толпу. В этот момент стоявшая в первых рядах девушка потеряла сознание. Корж вернулся на сцену, персонал помог вынести девушку.

Спустя некоторое время поклонница пришла себя. Девушку увели за кулисы, концерт после паузы продолжился, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

Напомним, ранее журналистка «Россия-24» упала в обморок во время интервью с министром Мантуровым. Чиновник попытался ее поддержать, но сделать это ему не удалось, и девушка упала.