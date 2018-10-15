В Госдуме выразили обеспокоенность скандалами с участием российских футболистов

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказал обеспокоенность нарушениями закона со стороны российских футболистов.

«Происшествия с участием футболистов самарского футбольного клуба «Крылья Советов», а также резонансное уголовное дело Кокорина и Мамаева беспокоит общественность. Нельзя допустить, чтобы весь положительный эффект после успешно проведенного чемпионата мира по футболу в России, достигнутых высоких результатов игры нашей сборной, был перечеркнут проступками нескольких футболистов. Уверен, что это лишь отдельные случаи. Ни о какой тенденции говорить нельзя.

Большой объем бюджетных средств вложен в пропаганду и популяризацию футбола и здорового образа жизни среди молодого поколения. Немалые средства уходят и на содержание региональных футбольных клубов. И при этом наш спорт и футбол в частности раз за разом получает репутационные удары со стороны самих спортсменов. В этой связи хочется напомнить самим футболистам и руководству российского футбола о необходимости поддержания имиджа не только национальной команды, но и всего российского футбола личным примером достойного поведения вне игрового поля», — отметил Дегтярев.

Напомним, вчера в Самаре произошло два происшествия с футболистами «Крыльев Советов». Евгений Башкиров был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его одноклубник Георгий Тигиев был остановлен сотрудниками полиции по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Чуть позже в его организме нашли наркотические средства (амфетамин).