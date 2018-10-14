Футболист «Крыльев Советов» Башкиров задержан за вождение в нетрезвом виде

Футболист «Крыльев Советов» Башкиров был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде в ночь на воскресенье, 14 октября.



Футболист ехал на арендованной машине «Делимобиль», говорится в сообщении «Ночной патруль Самара». После задержания игрок прошел медицинское освидетельствование, которое показало превышение нормы алкоголя в три раза.

На Башкирова составили протокол, но отпустили до суда.

Напомним, на этой неделе в России разгорелся скандал вокруг футболистов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые 8 октября избили главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Футболисты проходят по уголовному делу по обвинению в нанесении увечий и хулиганстве.

Суд заключил футболистов под стражу до 8 декабря. Сегодня Кокорин и Мамаев рассказали о первых днях в СИЗО.