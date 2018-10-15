«Дочка» СИНХа по итогам девяти месяцев 2018 года увеличила выручку более чем в три раза

ООО «Связьинвестнефтехим-финанс» (99% принадлежит АО «Связьинвестнефтехим») отчиталось о получении выручки в размере 1,3 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2018 года, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом чистая прибыль компании сократилась с 2,57 млн рублей до 1,54 млн рублей, следует из годовой отчетности компании, размещенной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Валовая прибыль «Связьинвестнефтехим-финанс» по итогам девяти месяцев 2018 года составила 2,8 млн рублей против 3,7 млн рублей в прошлом году. Прибыль от продаж сократилась с 2,76 млн рублей до 1,54 млн рублей.

Напомним, что ООО «Связьинвестнефтехим-финанс» получила 3,046 млн рублей чистой прибыли по итогам 2017 года. Чистые активы компании на конец 2017 года составили 5,15 млн рублей.