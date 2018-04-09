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«Дочка» СИНХа за 2017 год получила свыше 3 млн рублей чистой прибыли

10:15, 09.04.2018
«Дочка» СИНХа за 2017 год получила свыше 3 млн рублей чистой прибыли
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Связьинвестнефтехим-финанс» (99% принадлежит АО «Связьинвестнефтехим») отчиталось о получении 3,046 млн рублей чистой прибыли по итогам 2017 года. Это следует из годовой отчетности компании, размещенной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Прибыль «СИНХ-Финанс» сформирована за счет выпуска и размещения облигаций, выдачи процентного займа и размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах.

Чистые активы компании на конец 2017 года составили 5,15 млн рублей. Прибыль между участниками «СИНХ-Финанс» не распределялась.

Напомним, что 11 июля 2017 года «СИНХ-финанс» завершил размещение на Московской бирже облигаций на общую сумму в 20 млрд рублей. В этот же день компания предоставила СИНХу займ в 19,9 млрд рублей сроком до 2022 года.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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