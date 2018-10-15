Путин утвердил основы госполитики в области ядерной безопасности до 2025 года
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 году.
«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Правительству поручено обеспечить реализацию основ госполитики и утвердить в трехмесячный срок «план мероприятий по реализации» этих основ.
Ранее Министерство обороны России провело учения стратегических ядерных сил. Они прошли по поручению верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина.ОбществоВласть
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