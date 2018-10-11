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Минобороны по поручению Путина провело учения стратегических ядерных сил

19:14, 11.10.2018
Минобороны по поручению Путина провело учения стратегических ядерных сил
Фото: mil.ru

Министерство обороны России провело учения стратегических ядерных сил. Они прошли по поручению верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина.

Так, были осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации с аэродромов «Энгельс», «Украинка» и «Шайковка». В итоге все учебные цели на полигонах «Кура», «Чижа», «Пембой» и «Теректа» были поражены.

Как отмечает RT со ссылкой на сообщение Минобороны, все пуски баллистических ракет были обнаружены единой космической системой и наземными радиолокационными станциями.

Ранее Япония выразила протест России из-за стрельб на Курилах.

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