Минобороны по поручению Путина провело учения стратегических ядерных сил

Министерство обороны России провело учения стратегических ядерных сил. Они прошли по поручению верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина.

Так, были осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации с аэродромов «Энгельс», «Украинка» и «Шайковка». В итоге все учебные цели на полигонах «Кура», «Чижа», «Пембой» и «Теректа» были поражены.

Как отмечает RT со ссылкой на сообщение Минобороны, все пуски баллистических ракет были обнаружены единой космической системой и наземными радиолокационными станциями.

Ранее Япония выразила протест России из-за стрельб на Курилах.

