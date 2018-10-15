«РоссТур» планирует полностью прекратить деятельность

«РоссТур» собирается полностью прекратить деятельность — речь идет как туроператорской, так и агентской работе.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники, компания планирует объявить о прекращении деятельности на этой неделе. Это связано с тем, «РоссТур» не сумел найти средства для погашения своего долга.

Ранее сообщалось, что «РоссТур» собирается прекратить туроператорскую деятельность и продолжить работать как сеть турагентств.

Задолженность компании перед туроператорами может достигать $3,5 млн. Компания ежегодно работала с более 100 тыс. туристов.