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«РоссТур» планирует полностью прекратить деятельность

10:15, 15.10.2018
«РоссТур» планирует полностью прекратить деятельность
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«РоссТур» собирается полностью прекратить деятельность — речь идет как туроператорской, так и агентской работе.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники, компания планирует объявить о прекращении деятельности на этой неделе. Это связано с тем, «РоссТур» не сумел найти средства для погашения своего долга.

Ранее сообщалось, что «РоссТур» собирается прекратить туроператорскую деятельность и продолжить работать как сеть турагентств.

Задолженность компании перед туроператорами может достигать $3,5 млн. Компания ежегодно работала с более 100 тыс. туристов.

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