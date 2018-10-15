Игрок казанского «Рубина» поддержал Кокорина и Мамаева

Вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев на своей страничке в «Инстаграм» поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, на которых завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым. Никто не оправдывает их поступок и они должны понести наказание, но не столь жесткое.

Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям. P.S. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким...», — написал Джанаев.

Напомним, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело. Футболистов обвиняют в нанесении увечий и хулиганстве. 8 октября они избили главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Суд заключил футболистов под стражу до 8 декабря. В пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Там футболисты планируют продолжить тренировки в спортзале.