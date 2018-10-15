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Игрок казанского «Рубина» поддержал Кокорина и Мамаева

10:04, 15.10.2018 2
Игрок казанского «Рубина» поддержал Кокорина и Мамаева
Фото: google.ru

Вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев на своей страничке в «Инстаграм» поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, на которых завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым. Никто не оправдывает их поступок и они должны понести наказание, но не столь жесткое.

Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям. P.S. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким...», — написал Джанаев.

Напомним, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело. Футболистов обвиняют в нанесении увечий и хулиганстве. 8 октября они избили главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Суд заключил футболистов под стражу до 8 декабря. В пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Там футболисты планируют продолжить тренировки в спортзале.

СпортФутбол
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:34
    Когда делаешь заявления об очень жестком наказании для пяти пьяных дебоширов, избивших с помощью стула трех людей за два часа надо представлять, что на месте одного из избитых оказался твой брат,на втором твой отец, а на третьем твой сын. И двое из них лежат в больнице. Один с серьезной Черепно-мозговой травмой. И как - то сразу отношение к чрезмерности наказания этих хулиганов начнет меняться. Они не стекло разбили мячиком и не дорогу перешли в неположенном месте, а избили стулом и ногами ни в чем не повинных людей.
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  • Анонимно 10:46
    это уже не первый случай их плохого поведения, так что не надо их выгораживать! они не маленькие дети
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