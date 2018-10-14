Кокорин и Мамаев намерены тренироваться в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин намерены написать заявление с просьбой разрешить им тренироваться в СИЗО.

«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО», — приводит "Спорт-Экспресс" слова ответственнного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Напомним, что Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела и обвиняются в нанесении увечий и хулиганстве. 8 октября они избили главу департамента Минпромторга Рф Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Суд заключил футболистов под стражу до 8 декабря. В пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».