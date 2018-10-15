Во все казанские дома и соцобъекты дали тепло

В Казани на сегодня осуществлен стопроцентный запуск тепла во все объекты социальной сферы города и жилой фонд.

По словам заместителя руководителя исполкома Искандера Гиниятуллина, в этом году отмечается меньше жалоб на качество теплоснабжения, чем в прошлом году, — их количество снизилось почти на четверть.

«Все заявки рассмотрены и отработаны в установленные сроки. Подготовительные работы к отопительному периоду и пуск тепла потребителям прошли организованно, без сбоев и каких-либо значимых проблем», — доложил он.

Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, в свою очередь, отметил, что несмотря на снижение количества обращений, горожане продолжают звонить на телефоны горячей линии. Он поручил проработать все возникающие у горожан вопросы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее в Татарстане запустили горячую линию по вопросам отопления.