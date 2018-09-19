В Татарстане запустили горячую линию по вопросам отопления

В Татарстане начала работать горячая линия для получения жалоб и заявок населения по проблемным вопросам пуска тепла. Номер телефона организованной Минстроем РТ горячей линии 8 (843) 231-14-10.

Как отмечает пресс-служба ведомства, нормативы по cохранению в течение 5 дней среднесуточной температуры в 8 градусов носят рекомендательный характер, так как начать отопительный сезон можно раньше по заявкам населения.

Ранее сообщалось, что в соцучреждениях Казани отопительный сезон может начаться на этой неделе.