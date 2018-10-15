Жириновский заявил о «закрывающих всю планету» комплексах С-700

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-500, С-600 и С-700.

«И американцы боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал он в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В ответ ведущий телепередачи Владимир Соловьев пошутил, что не стоит «выдавать все секреты», а то весь мир может узнать о «страшной системе С-1500». Однако Жириновский продолжил говорить о С-700. По его словам, они «будут последними среди систем ПВО, поскольку больше никаких ракет не будет в мире» и это оружие «перекроет любые пуски во всем мире».

На данный момент на вооружении в России стоят ЗРК С-400 «Триумф».

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания элементов новой системы ПВО С-500 «Прометей». Новое поколение систем ПВО сможет работать на больших высотах, включая ближний космос.