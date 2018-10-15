Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и туман

Сегодня, 15 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от 0°С до -5°C, в западных районах до +4°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +5°С до +10°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +7°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до +8°С.



Накануне МЧС предупреждало жителей Татарстана о тумане 15 октября в дневные и ночные часы.