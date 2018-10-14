МЧС предупредило татарстанцев о тумане 15 октября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 00 часов до 9 часов 15 октября.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром местами по Татарстану ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.