МЧС предупредило татарстанцев о тумане 15 октября
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 00 часов до 9 часов 15 октября.
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром местами по Татарстану ожидается туман, сообщили в МЧС.
Сегодня в Татарстане переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.Общество Татарстан
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