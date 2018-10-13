Казанский «Синтез» разгромил «Динамо — ЦОП» со счетом 16:3

Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли «Динамо — ЦОП» в стартовом матче 5 тура Чемпионата России по водному поло.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 16:3 в пользу хозяев бассейна.

Завтра, 14 октября, соперники проведут второй матч 5 тура.

Напомним, что в прошлом туре «Синтез» провел две игры с волгоградским «Спартаком». Первый матч между соперниками закончился со счетом 8:5 в пользу «Спартака». Во втором команды сыграли вничью со счетом 5:5. После четырех туров «Синтез» шел на третьем месте с девятью, имея в запасе игры третьего тура.