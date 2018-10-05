Казанский «Синтез» на выезде уступил волгоградскому «Спартаку»

Казанский «Синтез» на выезде проиграл волгоградскому «Спартаку» в матче четвертого тура чемпионата России по водному поло.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 8:5 в пользу хозяев бассейна.

Второй матч тура между «Синтезом» и «Спартаком» состоится завтра, 6 октября.

Поражение от «Спартака» стало для «Синтеза» первым в чемпионате России. До этого казанцы одержали в турнире четыре победы в четырех матчах.

Напомним, что в предыдущей игре Лиги чемпионов казанский «Синтез» уступил черногорскому «Ядрану». Встреча в Герцег-Нови завершилась со счетом 18:6.