Казанский «Синтез» на выезде уступил волгоградскому «Спартаку»
Казанский «Синтез» на выезде проиграл волгоградскому «Спартаку» в матче четвертого тура чемпионата России по водному поло.
Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 8:5 в пользу хозяев бассейна.
Второй матч тура между «Синтезом» и «Спартаком» состоится завтра, 6 октября.
Поражение от «Спартака» стало для «Синтеза» первым в чемпионате России. До этого казанцы одержали в турнире четыре победы в четырех матчах.
Напомним, что в предыдущей игре Лиги чемпионов казанский «Синтез» уступил черногорскому «Ядрану». Встреча в Герцег-Нови завершилась со счетом 18:6.Спорт Татарстан
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