Муртаза Рахимов о новом главе Башкирии: «У нас в один момент были сложности в отношениях, инициированные третьими лицами»
Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов прокомментировал назначение врио главы Башкирии Радия Хабирова. Он отметил, что имел трения с новым руководителем республики, но они ушли в прошлое.
«У нас в один момент были сложности в отношениях, инициированные третьими лицами из состава тогдашнего правительства. Но конфликт давно исчерпан», — приводит слова Рахимова портал ProUfu.ru.
Бывший руководитель республики подчеркнул, что Хабиров сформировался как управленец именно в Башкирии. Рахимов также одобрил близость чиновника к молодежи. Он призвал всех жителей республики помочь новому главе РБ и пожелал Хабирову удачи.
Кроме того, Муртаза Рахимов не упустил случая раскритиковать предыдущего главу Башкирии Рустэма Хамитова.
«За последние 8 лет Башкортостан потерял свое лицо сильного региона-донора», — заявил экс-президент.
По его словам, в республике не был реализован ни один значимый инвест-проект, а профицит бюджета РБ дался республике за счет закрывающихся школ и разрушающихся дорог.
Напомним, что накануне Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров. Выборы нового руководителя в республике пройдут в сентябре 2017-го.
Уже завтра полпред президента России в ПФО представит нового руководителя Башкортостана правительству и Госсобранию республики.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым