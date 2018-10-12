Муртаза Рахимов о новом главе Башкирии: «У нас в один момент были сложности в отношениях, инициированные третьими лицами»

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов прокомментировал назначение врио главы Башкирии Радия Хабирова. Он отметил, что имел трения с новым руководителем республики, но они ушли в прошлое.

«У нас в один момент были сложности в отношениях, инициированные третьими лицами из состава тогдашнего правительства. Но конфликт давно исчерпан», — приводит слова Рахимова портал ProUfu.ru.

Бывший руководитель республики подчеркнул, что Хабиров сформировался как управленец именно в Башкирии. Рахимов также одобрил близость чиновника к молодежи. Он призвал всех жителей республики помочь новому главе РБ и пожелал Хабирову удачи.

Кроме того, Муртаза Рахимов не упустил случая раскритиковать предыдущего главу Башкирии Рустэма Хамитова.

«За последние 8 лет Башкортостан потерял свое лицо сильного региона-донора», — заявил экс-президент.

По его словам, в республике не был реализован ни один значимый инвест-проект, а профицит бюджета РБ дался республике за счет закрывающихся школ и разрушающихся дорог.

Напомним, что накануне Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров. Выборы нового руководителя в республике пройдут в сентябре 2017-го.

Уже завтра полпред президента России в ПФО представит нового руководителя Башкортостана правительству и Госсобранию республики.