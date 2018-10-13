В Татарстане введено почти 74% от запланированного на 2018 год жилья

В Республике Татарстан на 12 октября 2018 года введено 1 млн 773,4 тыс. кв. м жилья, что составляет 73,8 % от плана.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал, что по программе Госжилфонда РТ в органы статистики представлены отчеты по 121 дому на 4 тыс. 657 квартир. Из 154 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года в высокой степени готовности находятся 94 дома, передает пресс-служба президента РТ.



По словам Файзуллина, инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда в республике проведено 1 тыс. 164 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 362 постановления почти на 14 млн рублей.

В ходе совещания президент РТ Рустам Минниханов попросил обратить особое внимание на проблему обеспечения населенных пунктов республики водой.



Напомним, что по состоянию на середину августа в Татарстане было введено 57,7% от запланированного жилья. По программе Госжилфонда РТ на тот момент представлены отчеты по 109 домам на 2,9 тыс. квартир.