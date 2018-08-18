В Татарстане ввели почти 1,4 млн кв. м жилья

На совещании в Доме правительства РТ министр архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин сообщил, что на 17 августа в республике введено почти 1,4 млн кв. м жилья, что составляет 57,7% от плана.

По программе социальной ипотеки Государственный жилищный фонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 109 домам на 2,9 тыс. квартир площадью 159,8 тыс. кв. м, в том числе за прошедшие 2 недели — по 5 домам на 114 квартир площадью 5,9 тыс. кв. м, передает пресс-служба президента РТ.

Из 171 строящегося объекта инвестиционной программы 2018 года в высокой степени готовности находится 83 объекта; в средней степени готовности — 57 объектов, в низкой степени готовности — 31 объект.

Напомним, в Татарстане ведутся работы в 101 здании медицинских учреждений. По его словам, всего по программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3,2 млрд рублей. На 5 объектах капитальный ремонт завершен. При этом за последние две недели завершено на 4,8% больше работ.