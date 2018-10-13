Гендиректор КАМАЗа о выплате дивидендов: «Я бы этого не делал»

Гендиректор ПАО КАМАЗ Сергей Когогин рассказал, что воздержался бы от выплаты дивидендов акционерам предприятия, однако подчеркнул, что бизнес обязан зарабатывать доходы для своих акционеров.



«Либо это рост капитализации, либо выплата дивидендов. Мне как руководителю сложно равнодушно относиться к решению о выплате дивидендов. При той инвестиционной программе, что мы имеем, я бы этого не делал», — заявил Когогин в интервью «Татар-информ».

Он отметил, что был вынужден поддержать решение главных акционеров о выплате дивидендов по итогам 2017 году из-за удовлетворительных финансовых показателей КАМАЗа.

«Я делал это не с легким сердцем», — добавил Когогин.

Напомним, в 2017 году предприятие направило на дивиденды почти 750 млн рублей. При этом доходность по акциям выросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом.

Ранее Когогин рассказал, что к переходу в руководство автогиганта его в свое время подтолкнули Минтимер Шаймиев и Илья Клебанов.