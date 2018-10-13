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Сергей Когогин: «Шаймиев и Клебанов — два отца моего прихода на КАМАЗ»

09:56, 13.10.2018
Сергей Когогин: «Шаймиев и Клебанов — два отца моего прихода на КАМАЗ»
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал, что к переходу в руководство автогиганта его в свое время подтолкнули Минтимер Шаймиев и Илья Клебанов.

«Я помню эпизод, как зашел к Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, в то время Премьер-министру РТ — прим. ред.) и сказал — я согласен. Он сразу позвонил Шаймиеву и сообщил об этом. На следующий день прилетел Клебанов (в то время вице-премьер правительства РФ — прим. ред.), и мы обсудили мой переход. Шаймиев и Клебанов — два отца моего прихода на КАМАЗ», — заявил Когогин в интервью «Татар-информ».

По его словам, республиканские и федеральные власти помогли ему сгладить переходный период на предприятии, а также активно участвовали в реструктуризации долга предприятия размером более 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Когогин увеличил свой пакет акций в ПАО с 0,0028% до 0,0042%.

ОбществоВласть Татарстан
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