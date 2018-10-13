Сергей Когогин: «Шаймиев и Клебанов — два отца моего прихода на КАМАЗ»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал, что к переходу в руководство автогиганта его в свое время подтолкнули Минтимер Шаймиев и Илья Клебанов.



«Я помню эпизод, как зашел к Рустаму Нургалиевичу (Минниханову, в то время Премьер-министру РТ — прим. ред.) и сказал — я согласен. Он сразу позвонил Шаймиеву и сообщил об этом. На следующий день прилетел Клебанов (в то время вице-премьер правительства РФ — прим. ред.), и мы обсудили мой переход. Шаймиев и Клебанов — два отца моего прихода на КАМАЗ», — заявил Когогин в интервью «Татар-информ».

По его словам, республиканские и федеральные власти помогли ему сгладить переходный период на предприятии, а также активно участвовали в реструктуризации долга предприятия размером более 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Когогин увеличил свой пакет акций в ПАО с 0,0028% до 0,0042%.